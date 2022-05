Vincent DUPIN

Bonjour,



Je suis à la recherche d'un premier emploi en marketing.

Voici mes expériences :



PACO RABANNE, groupe Puig, Neuilly

( 6 mois) Assistant chef de produit international parfums One Million (leader du marché européen) et Lady Million.



➢ Participation au dévelopement : recheches conceptuelles (inspirations, iconographie, noms),

développement packaging (brief studio de création, ingénieurs pack, agences de designn, achats) ,

développement produit et communication visuel.

➢ Elaboration des outils de lancement (dossiers marketing, argumentaires de vente, book marketing,

guidelines de merchandising et d’édition), préparation de la convention annuelle du groupe.

➢ Analyses des performances des lignes, de la concurrence et des tendances.

➢ Soutien opérationnel sur l’application du plan marketing ( développement des coffrets et des gifts

promotionnels…).



CHANEL, Neuilly

(6 mois) Assistant chef de produit Trade Marketing France – Division Parfums Beauté



Collaboration à la mise en oeuvre et suivi du plan Trade Marketing Enseignes

➢ Organisation et suivi d’animations produits tri-axes sur les enseignes Sephora et Nocibé.

➢ Développement et mise en place des outils de PLV (brief, négociation enseigne, implantation).

➢ Mise en place de renforts freelances/définition des challenges, création de fiches produits

➢ Reporting et suivi des animations dans les points de vente.

➢ Participation au lancement d’un parfum féminin, développement d’événements et de buzz liés au

lancement.



Mission de vente aux Galeries Lafayette Hausmann (2 semaines) au sein de l'équipe du stand Chanel.



CHANEL, Neuilly



(6 mois) Assistant Merchandising, Marketing France – Division Parfums Beauté

➢ Implantation du matériel permanent (Plv, meubles maquillages) sur les axes maquillage, parfums et

soin dans tous les points de vente de France.

➢ Mise en place de la vielle concurrentielle, participation aux plans marketing, élaboration d’études

merchandising et de la stratégie merchandising 2011.

➢ Préparation de l'implantation du nouveau mural maquillage Chanel (Etude du parc de meuble existant,

création de l’argumentaire de vente, présentation du projet aux intervenants du secteur, implantation

dans 500 points de vente).



ALGORYTHME Communication Agency, Paris

(2 mois) Assistant chef de projet : Création d’un projet de street marketing et organisation de séminaires d’entreprise.



SANOFI AVENTIS UK , Guildford (Royaume-Uni)

(2 mois) Assistant Marketing : Etude du marché des médicaments génériques au Royaume-Uni.



Mes compétences :

Commerce international

Marketing

Merchandising