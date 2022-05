Raphael KIROUANI

Management d’une équipe de 11 technico-commerciaux cadres répartis sur 18 centres de profil

(au sein de la cellule multi-véhicules : camions, véhicules industriels, voitures, camionnettes)



- Pilotage de la rentabilité

- Suivi de KPI

- Animation de réunions commerciales

- Accompagnement et montée en compétence de l’équipe

- Conduite du changement

- Réorganisation et re-segmentation géographique

- Recrutement

- Arbitrage concernant les litiges et les impayés



Mes compétences :

Mécanique et Automatisme

Commercial b to b

Commercial grands comptes

Marketing

Management commercial

Conseil

Management d'équipe

Technico-commercial

Ingénieur d'affaires

Management

Grands comptes