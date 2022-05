Raphaël KRIEF

Actuellement en préparation du M2 Réseaux en alternance via l’UPMC à l’ITIN école supérieure de la CCI de Versailles Val d’Oise/Yvelines



Je recherche une entreprise se situant en Ile-de-France, afin d'y préparer ma formation en alternance (2 mois école/2 mois entreprise), me permettant d’appliquer les connaissances apprises au long de mes semaines d’école en entreprise.



Mes atouts pour y parvenir sont ma motivation, ma détermination, mon autonomie et ma rigueur dans le travail.

j'ai acquis des compétences dans une multitude de domaines au cours de mes projets personnels, expériences professionnelles et lors de mes études.





-----------------------------------------------------------------

Mes Compétences

-----------------------------------------------------------------



Administration systèmes et réseaux Microsoft et UNIX (DHCP, DNS, FTP, NFS, mail, TCP/IP, WIFI, QoS, Apache, SNMP)

Programmation objets, d’interfaces graphiques et de scripts systèmes

Programmation système sous Linux

Mise en place de systèmes virtuels sous Vmware

Création de sites Web

- Administration :Linux, Windows server, Vmware

- Langages : Java, C, XML, HTML, CSS, PHP, JavaScript

- Base de données : SQL, Oracle



Mes compétences :

Administrateur réseaux