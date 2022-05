Raphaël LABOURIER

J’accompagne les industriels dans leurs projets d'amélioration des performances industrielles et l'optimisation des procédés de type Lean Manufacturing, TPM, SMED, par la mise en place d'une solution qui commence par le suivi automatique du TRS sur une Machine ou une Ligne.



Avec les gains de productivité vous pouvez ensuite déployer la mesure du TRS sur de nouvelles Machine ou Lignes et plus tard ajouter les fonctions de Suivi de Production / MES (Manufacturing Execution System) complémentaires.



Plus d'informations : http://www.kpi-trs.com

La solution AQUIVUS® MES intègre OPC UA qui est la nouvelle norme d'échange de l'Usine 4.0



Cette solution convient aux activités suivantes :

- domaine manufacturier (machines et lignes de fabrication)

- domaine pharmaceutique, agroalimentaire, chimie, ou autres (lignes de conditionnements)



Cette solution est le fruit de plus de 20 ans d'expérience d'expérience dans les domaine MES, Suivi de Production, Automatisme et Informatique industriel.



Mes compétences :

Amélioration continue

TRS

Suivi de production

SMED

TPM

Conseil

MES

Expert MES

Audit MES

Conseil MES

Gestion de projet

Management

Audit

Manufacturing Execution System

ERP