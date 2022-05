Raphaël LACHANAT

Titulaire d'une licence en contrôle de gestion (bac+3 en 2008) et fort de 4 ans d'expérience dans des secteurs d'activité variés (santé, agroalimentaire, carrelages, recouvrement de créance), je souhaite intégrer une équipe en tant qu'assistant contrôleur de gestion ou contrôleur de gestion junior.



Mon objectif immédiat ? Être le garant de statistiques fiables et pertinentes pour faciliter la prise de décisions du dirigeant ou de mes responsables quant à la gestion stratégique de l'entreprise.



Mes qualités pour l'atteindre ? Rigoureux, travailleur, polyvalent et impliqué dans les tâches que l'on me confie.



Et plus tard ? je souhaite évoluer sur un poste de contrôleur de gestion.



Mes compétences :

budgets

Polyvalent

Reporting

RIGOUREUX

Tableaux Croisés Dynamiques

Tableaux de bord