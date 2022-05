Raphaël LAGIER

Depuis 1995 je travaille dans la Supply Chain en industrie, en distribution et en prestation de service. Ma première expérience m'a permis de découvrir le monde de l'industrie. Comment fonctionne une entreprise? Que fabrique-t-on, en quelle quantité et pourquoi ?

A partir de 2005, j'ai commencé à diriger des services et à gérer des budgets. Service expédition dans un premier temps (14 collaborateurs), puis services logistiques (de 15 à 30 collaborateurs pour un budget annuel de 1 300 000 €) et dernièrement j'ai dirigé un centre de profit (40 personnes pour un CA de 1 900 000 €).

Gestion des approvisionnements, planification de production, gestion de stocks, préparation de commande, transports, management sont les domaines d'activités qui composent mon quotidien.

Deux axes structurent ma réflexion:

- Qualité, Coûts, Délai: Ce triptyque est le socle d'une Supply Chain efficiente et la condition sine qua non pour conserver ses parts de marché.

- D.M.A.I.C.S : Les étapes nécessaires à l'amélioration des processus.



Mes compétences :

Excel

Comptabilité

Finance d'entreprise

Management d'équipe

Export/import

Logistique internationale

Conseiller à la sécurité pour le transport de marc

Connaissances: Six Sigma, Lean Management

Maîtrise ERP: SAP, Sage X3

Maîtrise informatique: Microsoft Excel (expert), V

Logistique industrielle