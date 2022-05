Raphael LALLOUETTE

Spécialisé en marketing-management, j'aime travailler principalement sur des notions stratégiques du marketing, du management, de la communication et des sciences humaines.



En outre, j'axe mes recherches et mes travaux sur l'étude et le comportement client. Le marketing-controlling, à savoir l'étude, l'analyse et l'impact d'une action, d'une stratégie ou d'une opération de marketing ou/et communication, est l'une de mes spécialités. Tout comme, je me focalise également sur les notions de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE).



Par des méthodes rigoureuses, j'aime élaborer des rapports qui visent à apporter une aide à la décision d'entreprise permettant ainsi de mieux réorienter et réussir une action marketing future en vue d'obtenir le meilleur retour sur investissement à court, moyen et à long terme.



Ma première formation en sciences humaines me permet de prendre le recul nécessaire pour garantir ses études et ses analyses. Ma formation professionnelle a quand à elle su développer et encadrer mon sens critique et mon regard sur le marché.



Mes compétences :

Développement durable

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Bilan carbone