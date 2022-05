Raphaël LATTIER

Je suis actuellement en L3i au sein du tronc commun de l'Agrocampus-Ouest, centre d'Angers INPH.



Passionné par la conception paysagère de projets et la restructuration de l'existant, dans une optique de ville durable, j'ai pour but d'utiliser mes compétences en infographie, en analyse et en lecture du paysage, afin d'amener un regard frais et jeune sur les projets de structurations et de restructurations de ville.





Mes compétences :

Dessin

Aménagements paysagers

Botanique

AutoCAD

Conception

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Esprit d'équipe

Sens du contact

Dynamisme

Management