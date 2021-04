Renaud NADAL

Officier Pilote de Ligne - Temps de vol total: 1700h



Amoureux des voyages et détenteur de mon BAC j'ai tout d'abord embrassée une carrière d'ingénieur agronome en agronomie tropicale. J'ai ensuite repris des études afin de revenir à ma plus grande passion et devenir pilote d'avion entre 2014 et 2015.



Coïncidant avec mon arrivée en Nouvelle-Calédonie en mars 2015, ma nouvelle carrière a débuté à travers du largage de parachutistes. J'ai ensuite travaillé pour le pilotage maritime de Nouvelle-Calédonie afin de mettre en place et réaliser une desserte aérienne privée vers les iles loyauté dans le but de répondre au besoin grandissant des navires de croisières.



Je suis devenu Officier Pilote de Ligne en janvier 2017 en intégrant la compagnie Air Loyauté où j'exerce sur Beech 200 pour des missions d'évacuations sanitaires pour le SAMU.



Début 2019, j'ai poursuivi dans cette voie chez Air Alizé en intégrant leur équipe de pilotes affectés aux vols dévacuation sanitaire internationaux sur Citation Jet.



Passionné par mon métier j'admire chaque jour la diversité des pratiques dans les métiers navigants. Je suis déterminé à relever tous les défis qui se présenteront à moi dans le but de donner le meilleur de moi même et de toujours chercher à améliorer ma pratique.



Mes compétences :

International

Economie

Aéronautique

Pilotage

Réglementation aéronautique européenne