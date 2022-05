Raphaël LAUNAY

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en prévention des risques et environnement, avec une spécialité en management et performance QHSE, je travaille actuellement en tant que responsable sécurité chez Orange.



Au cours de mon cursus, j’ai acquis de solides compétences et méthodologies de travail dans les systèmes de management QHSE.



Riche de diverses expériences professionnelles, j'ai su développer mes connaissances dans différents secteurs d'activités tels que : la métallurgie, l'aéronautique, l'automobile et dernièrement les télécommunications.



Rigoureux, dynamique et autonome, je sais prendre des initiatives et ai acquis un bon esprit d’analyse.



Mes compétences :

Diplomatie

Travail en équipe

Relationnel

Autonomie

PSC1

Risque chimique

Prévention des risques professionnels

Réglementation ICPE

Gestion des risques industriels

Réglementation REACH