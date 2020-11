Anaëlle MOREAU

Mes compétences :

Initiative et autonomie

SIG

Esprit d'équipe

Dynamique et active

Ouverte d'esprit et Mobile

Passionnée et Ambitieuse

Diagnostic environnemental

Diagnostic agricole

Méthodes d'inventaires naturalistes

Environnement

Biodiversité

Agriculture

Bureau d'études

Rédaction de contenus

Communication orale

Mapinfo

Arcgis

Anglais

Polyvalence et adaptation