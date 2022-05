Raphaël Le Corre, débute ses études de Tabla en 1991 auprès de Pandit KC Krisna Govinda, un maitre renommé, connu pour avoir été musicien de la cour du Roi du Népal, et disciple du grand Ustad Ahmed Jan Tirakwa. Raphaël poursuit ses études pendant 7 ans en Angleterre, avec Kalu Zeria et Ustad Fayaz Khan. En 1998, il obtient un diplôme du conservatoire de musique de la Prayag Sangit Samiti de Allahabad (inde). Aujourd'hui il enseigne le Tabla et donne des concerts. Il vit en bretagne à Lannion.





