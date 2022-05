Raphael LEBRA

Directeur de création au sein de l'agence TempoPub, je mets à profit mes années d'expérience acquises dans de grandes agences parisiennes sur des budgets internationaux. Ma philosophie : la culture du résultat. Mon ambition : faire la preuve de ce résultat. Mes moyens : une agence aussi créative que réactive pour m'y aider...



Entrepreneur compulsif, je me lance dans toutes les aventures professionnelles que je trouve motivante. Ayant le sens du travail d'équipe et un état d'esprit “collectif”, j'ai réuni autour de moi quelques esprits forts pour aller encore plus loin, encore plus vite.



Mes compétences :

Créatif