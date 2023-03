Stéphanie GARDIN

J’ai acquis une solide expérience commerciale de plus de 10 ans à travers différents postes dans l’industrie de la beauté.



Actuellement, je suis Gestionnaire de stock Parfums et Cosmétiques pour une centrale d'achat du groupe Lagardère spécialisée dans le Travel retail.



Je souhaite aujourd’hui élargir mes compétences et suis prête à m’investir dans de nouveaux secteurs d'activité. Je serais heureuse de vous apporter mes compétences et les méthodes que j’ai acquises lors de mes différents postes.



Mes compétences :

SAP

Assistante Commerciale

Approvisionnement

Marketing

Cosmétique

Parfum