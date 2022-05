Raphaël LECLERCQ

Etudiant en double diplôme entre l’Ecole Polytechnique Montréal et l’INSA Lyon, je suis actuellement en maitrise recherche appliquée en génie des structures sous la direction du professeur Pierre Léger au centre de recherche de Montréal.

Curieux, j’aime croiser les disciplines tel que le génie des structures, la science des données, l’hydraulique ou le management du risque car c’est souvent dans la transdisciplinarité que la magie opère.

Toujours en quête de savoir, je diversifie au mieux mes compétences grâce aux vieilles technologiques et aux formations en ligne (MOOC). J’applique ma méthode de travail rigoureuse pour mes projets du monde professionnel, associatif ou sportif.

Finissant en 2019, je souhaite m’orienter vers des postes d’ingénierie conseil en structures même si je demeure ouvert à d’autres opportunités. Je suis mobile dans la France Entière et dans les pays limitrophes.



Contactez moi au (514)-431 0324 (CAN), au +33 6 15 07 09 79 (FR) ou par mail raphael.leclercq@laposte.net



Mes compétences :

Prise de parole

Analyse de risques

Génie civil

Génie Parasimsique

Leadership