Raphael LEGRIS

Expert en recrutement depuis 2013, je suis spécialiste des métiers de l'assurance et des mutuelles : j'ai pour vocation de répondre à l’ensemble des besoins en compétences fonctionnelles et techniques d’une entreprise. Je suis convaincu que la compréhension et la maîtrise des enjeux et contraintes d’une activité impactent la qualité des recrutements.



Vous êtes à l'écoute de nouvelles opportunités ? Des envies de donner un nouvel élan à votre carrière professionnelle ?

- J'attache une réelle importance à recruter dans le respect des valeurs fondamentales : Expertise, Humanité, Intégration & Diversité, Réactivité, Sens du service et Ethique.



Vous recherchez des compétences pour intégrer vos équipes ?

- Nos solutions RH, l’Intérim Expert et le Placement CDI / CDD nous permettent d’accompagner les entreprises dans le recrutement de leurs collaborateurs avec Réactivité & Qualité !





Mes compétences :

Chargé de Développement Commercial

Recrutement

Management