Raphaël LÉVÊQUE

Prendre du recul, analyser, proposer, accompagner, évaluer.



Mes fonctions de gérant de société, de formateur, de coordinateur de projet, d'animateur font de moi un organisateur sur lequel on sait s'appuyer.



Diplômé de sociologie et de sciences politiques, j'ai eu à coeur de rencontrer les politiques publiques au plus près en travaillant comme coordinateur citoyenneté pour une municipalité. La création d'une SCOP de communication en 2010 m'a ensuite formé à l'entrepreneuriat et m'a permis d'élargir un réseau de contact consistant. Animateur dans l'âme, je suis formateur BAFA depuis 10 ans et professe maintenant comme formateur communication en BTS. Je suis depuis juillet 2014 consultant pour Port Parallèle, SCOP CAE, en création d'activité économique et accompagne des porteurs de projets économiques au sein d'un Port accueillant et formateur.



Mes compétences :

Rédaction

Microsoft Windows + Office

Apple Mac + Adobe

Communication

Graphisme

Accompagnement

Collectivités Territoriales