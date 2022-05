Raphael LEVY

Issu d'une formation supérieure spécialisée en Droit des Affaires Internationales, j'ai occupé pendant années le poste de Responsable des Affaires Juridiques au sein de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Mayotte, dans l'Océan Indien.



Mes fonctions m'ont néanmoins amené à aborder le secteur du tourisme, notamment en assurant des formations aux professionnels dans le cadre de l'application du Code du tourisme à Mayotte.



J'ai également participé à titre personnel à l'élaboration de deux projets touristiques, toujours sur l'île aux parfums, dans le secteur du tourisme écologique (création d'un Eco-lodge) et celui du tourisme de croisière (catamaran de luxe). Mes connaissances juridiques et mes acquis professionnels m'ont permis de gérer la recherche de partenaires financiers, ainsi que le montage juridique, administratif , commercial et technique des dossiers.



Ces expériences passionnantes dans la gestion de projets touristiques, mon goût du voyage, de la découverte et mon sens du relationnel, m'ont amené naturellement vers cette reconversion que j'entreprends aujourd'hui dans le cadre d'un MBA, que je prépare au sein de l’Ecole Supérieure de Tourisme de Montpellier (EFHT), qui débutera en septembre 2015.



Je souhaite accumuler des expériences et des compétences, dans l'objectif, à moyen terme, d'occuper un poste de chef de produits.



Je suis aussi un passionné du voyage.Un tour du monde de 18 mois a ouvert mes horizons et 8 années passées dans l'océan indien ont confirmé cette envie de faire partager mon goût de l'évasion.





Mes compétences :

Marketing

Management

Traitement de texte

Chef de projets