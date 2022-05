Raphaël LICHAN

J'ai intégré Epitech il y a 3 ans où je m'épanouis dans la programmation. Des projets concrets qui ont permis de développer mes compétences dans différents langages de programmation (C, C#, C++, HTML, PHP, JAVA,...).



Je suis parti l'année dernière à Londres pour perfectionner mon anglais, je suis passionné par l'univers informatique et les nouvelles technologies.



Je m'oriente plus particulièrement vers la programmation des jeux vidéo. Je ne suis pas seulement joueur amateur mais acteur principal : de la conception, à la réalisation en passant par la programmation... rien ne m'échappe!



Mes compétences :

Développement

Programmation

C#

.Net

TypeScript

Javascript

Node.JS

AngularJS

WinJS