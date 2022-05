Raphael LIPPI

Ayant quitté Paris pour un long séjour an Asie je souhaites aujourd'hui vivre une nouvelle expérience.



Après avoir travaillé dans de grosses agences parisienne comme Havas ou Publicis, j'ai une certaine expérience dans la gestion de projets, de clients et d'équipes créatives. Essentiellement sur le web mais aussi sur d'autre projet type « print » ou affichage.



J'ai aussi occupé différents postes de commercial dans différents domaines comme la vente en direct, le B to B, ou commercial terrain pour un magazine parisien.



Je suis aussi passionné par la restauration où j'ai aussi eu de nombreuses expériences, dans plusieurs pays.



Je parle et j’écris très bien l'anglais ainsi que l’espagnol.



J'ai envie aujourd'hui de m'investir le plus vite possible dans un/des projets d'envergure, où je pourrais apporter mes compétences acquises et ma bonne humeur, et continuer à acquérir le plus d'expériences possible.

Je suis quelqu’un de très motivé, dynamique, autonome, créatif et j’aime travailler en équipe. Je suis aussi quelqu'un de très polyvalent capable de s'adapter à de nombreux postes.