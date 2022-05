Raphaël LONG

Etudiant en Master 2 à l'Ecole de Commerce AMOS, spécialisée en Sport Business.



Expériences en tant que vendeur, commercial, chef de projet événementiel, assistant communication/logistique et assistant développement et partenariat.



Actuellement en stage à l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance pour une durée de 6 mois en tant qu'assistant développement et partenariat.







Mes compétences :

Prospection commerciale

Vente

Pack office

Management

Rédaction

Communication online