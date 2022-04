Emmanuel LONG

Fort de mes deux expériences professionelles : cuisiner (plus de 10 ans) et commercial, j'ai réfléchi à associer mes deux activités et changer ma vision sur le monde du travail.



Auto entrepreneur en Conseil, Management et Remplacement culinaire, ancien chef de cuisine, je propose mes services professionnels au milieu de la restauration, sur la région Nantaise.



Mes diverses expériences au sein de différentes entreprises m’ont permis d’élargir mes compétences et mettre à profit mon sens de l’adaptation, du management et de la négociation.



Mes compétences :

ECommerce

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Cuisine