Emmanuel LONG

>> Assistance à Maîtrise d’ouvrage



Expression de besoin (Word)

- Accompagnement utilisateurs dans l'expression des besoins métiers

- Rédaction de cahier des charges client.

- Propositions techniques et commerciales.



Recette logiciel (Excel)

- Déploiement logiciel

- Elaboration de plan de recette et Recette logicielle



Formation utilisateur (6 sessions 10 personnes, taux de satisfaction 90%)

- Mise en place: déploiement des postes et de la base de données, comptes et tâches, cahiers d’exercice

- Animation : accueil, planning, travail individualisé, synchro synthèse des acquis, bilans individuels

- Synthèse/reprise: analyse des améliorations, mise à jour des documents, rédaction d’un bilan client





>> Assistance à Maîtrise d’œuvre



Gestion d’évolutions applicatives (Entreprise Architecte)

- Rédaction des exigences de spécification logicielles.

- Définition des tests automatiques, et des tests fonctionnels de hauts niveaux

- Tests fonctionnels de non-régression recentrés sur les uses-cases client.



Gestion des anomalies (Jira / Teamtrack)

- Vérification de chaque anomalie : reproduction, description.

- Planification des corrections.

- Validation des corrections.





>> Assistance à Chef de projet



Pilotage MOE (support de 2 heures /jours)

- Encadrement d’une équipe de développement externalisé de 7 personnes.

- Participation à la mise à jour du plan de gestion des risques et du planning.



Assurance qualité (taux de couverture 95%)

- Gestion des exigences, méthodologie de conception objet, UML.

- Cas d’utilisation, cahier de recette.



Mes compétences :

Expression de besoins

Recette fonctionnelle de SI

Formation

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Gestion de projet

Assurance qualité

UML Langage de Modélisation