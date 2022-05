Tony PILTE

Je suis à l'écoute pour des postes de Responsable Projets importants multi domaines ou dans la gestion d'entreprise.



Compétences :

• Gestion d'un centre de profit

• Développement d'un centre de profit

• Gestion de projets (40M€)

• Gestion des clients étrangers (seul point de contact)

• Management hiérarchique et fonctionnel d’équipes jusqu’à 60 personnes (parfois délocalisées à l’étranger)

• Support commercial pour la proposition d’offres

• Informatique industrielle, Electronique numérique, Electricité forte puissance, Mécanique

• Amélioration continue : Niveau Black Belt pour 6 Sigma



Expériences :

• depuis 2015, responsable d'un centre de profit chez PROXISERVE pour la gestion financière, la production et de développement de l'agence,

• 3 années chez DEUTSCH OFFSHORE (TE) en tant que Program Manager pour le développement et la fourniture de connecteurs de forte puissance pour l’industrie Oil & Gas Offshore (Projet de 40M€)

• 3 années chez DEUTSCH OFFSHORE en tant que chef de projet pour le développement et la fourniture de connecteurs de forte puissance pour l’industrie Oil & Gas Offshore (Projet de 15M€)

• 1 année chez JOHNSON CONTROLS en production en tant qu’ingénieur process pour la fabrication de produits électroniques pour l’automobile

• 5 années chez JOHNSON CONTROLS en tant que responsable développement logiciel pour le développement de sonde de diagnostiques automobile ainsi que des écrans multimédia embarqués dans l’habitable des automobiles du groupe GM (avec management délocalisé à l’étranger et déplacements fréquents).



Formation :

• Ingénieur INSA Génie Electrique

• DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle



Personnel :

• 37 ans, pacsé et 2 enfants



Mes compétences :

Gestion de projets

Gestion des clients étrangers

Management hiérarchique et fonctionnel d’équipes j

Informatique industrielle

Gestion financière du centre de profit

Développement commercial