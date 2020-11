Olivier GLOANEC

- Entrepreneur et gestionnaire d'entreprise

- Management commercial depuis plus de 15 ans

- Expérience multiculturelle : Groupe International (Industrie) - PME (distribution et service...) et Artisanat

- Formation Commerciale / RG et Diplômé des métiers de la boucherie



- Professionnel de l'Univers de la Viande (Boucherie - Traditionnel et Négoce) + Formation

- Spécialiste du secteur Alimentaire et des Achats Surgelés, Frais et Epicerie



- Connaissance globale de l'organisation et des fonctions de l'entreprise

- Professionnel du Marketing direct et de la communication événementiel (Salon professionnel, convention..)

- Responsable Centre de Formation Vente et management (Ecole de vente Réseau) & Enseignement vacataire à Paris Sorbonne durant 2 ans (Master 1)



Mes compétences :

Développement RH

Distribution alimentaire

Directeur commercial

Recrutement

Alimentaire

Négoce

Entreprenariat