Didier GOBBI*

Je peux vous faire bénéficier d'une expérience de plus de 17 ans dans la vente de services B2B, dans un environnement international, et plus particulièrement dans l'acquisition, la gestion et la fidélisation de Grands Comptes.



Cela implique des relations de confiance, construites sur le long terme avec des interlocuteurs de haut niveau : DRH (Formation, Recrutement, Mobilité Internationale), Direction des Achats, Direction Marketing et Communication, Direction Financière, et ce dans une optique de partenariat véritablement gagnant/gagnant.



J'ai une formation universitaire générale (DESS de LEA Anglais/Allemand option Communication), incluant deux années en échange, aux Etats-Unis en licence et en Allemagne en maîtrise.



Je suis passionné par tout ce qui touche à l'international et à l'interculturel.



Je suis par ailleurs membre du Cercle Magellan (www.magellan-network.com) en tant que Prestataire Accrédité et de la HR Task Force de l'AmCham (www.amchamfrance.org).

Nous organisons à l'AmCham tous les deux mois des conférences autour de thèmes liés aux RH à l'international.



