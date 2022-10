Stéphane BALLEVRE

Ingénieur, j'ai développé une expérience opérationnelle en maintenance, et en management de projets, de solides bases techniques et une connaissance approfondie de la plupart des procédés de l'industrie agro-alimentaire,



Manager, leader, j'ai l'habitude de mobiliser des équipes étoffées, pluridisciplinaires, multi-culturelles, de les accompagner vers un objectif, une trajectoire,



Ouvert aux autres, aux autres cultures, j'ai mis en place et animé une fonction groupe, accomplissant des projets en Europe, Chine, Inde et Etats-Unis, toujours dans le respect des différences, mais en créant des standards et fondamentaux communs,



Ouvert d'esprit, formé à la gestion et au management des entreprises, je cultive à travers des projets passionnants et complexes, une vision élargie des enjeux de l'entreprise, de son positionnement stratégique, de sa gestion, et de son développement,



Optimiste réaliste, j'aime apprendre et reste ouvert aux nouvelles opportunités.



Soucieux du sens de mes actions, aussi bien dans ma vie professionnelle que personnelle, je suis inspiré par les principes fondamentaux du judo (la "voie de la souplesse"), et par son "code moral".

Pragmatique, cherchant à agir juste, à créer de la valeur (principes d'"adaptation" et de "recherche de l'efficacité optimale"​),

je suis convaincu que le progrès passe par la recherche du consensus, la transmission et le partage des connaissances (principe d'​ "entente et prospérité mutuelle").



Mes compétences :

Capacité d'adaptation rapide au changement

Management

Persévérant et Persuasif

Capacités d'analyse et de synthèse

Capacité à conduire le changement

Management de projets

Atteinte des objectifs

Ingénierie

Culture