Richard BALLEVRE

Spécialisé en événementiel sportif depuis 8 ans, j'apporte mon expertise aussi bien au niveau de la conception et de la mise en place d'une communication visuelle que de la gestion de l'ensemble des visibilités contractualisées par les partenaires.



J'interviens dans les domaines suivants: conception de charte graphique et de ses déclinaisons, création d'animation LED et d'outil marketing, suivi du plan média, mise en place et vérification de la PLV, en collaboration avec le service commercial.



Je possède également une expérience significative dans les métiers de l'impression numérique tout support, avec une très bonne connaissance de la chaîne graphique (infographie, validation des BAT, suivi de production...).



Mes compétences :

Gestion de projet

Animation 2D

Montage vidéo

Infographie

Synthèse

Planification

Chaîne graphique

Suivi des fournisseurs

Gestion de la production

Adobe Photoshop

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Adobe Premier

Adobe Illustrator