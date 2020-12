Camille HECKMANN (DE MALLMANN)

Créativité et organisation, réactivité et communication sont mes points forts.

J'aime la création de projets, m'adapter, communiquer, me remettre en question et partager mon expérience.

Tourisme, Famille, Enfance, Décoration, Commerce, Communication Presse et Web sont les domaines dans lesquels je me suis formée, j'ai créé et managé.

Après avoir réalisé un diagnostic, je peux vous conseiller pour vos projets, événements, restructurer l'existant, être force de proposition, mais aussi piloter et développer le projet.

Je peux vous apporter un regard extérieur critique et constructif, énergique et engagé dans mes domaines d'expertise.

Je sais travailler en équipe bien sûr mais aussi en totale autonomie et à distance.

Je travaille depuis Sarrebrück en Allemagne où je vis depuis deux ans : une nouvelle expérience pour renforcer ma capacité d'adaptation.

Je me déplace aussi régulièrement dans l'Est de la France et vers Paris.