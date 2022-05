Romain EYDOUX

Titulaire d'un Master Management et Stratégie d'entreprise, je travaille depuis maintenant presque 10 ans dans le domaine du commerce de la communication et du marketing.



Mes précédentes expériences m'ont permis d'acquérir un certain nombre de compétences, et celle-ci m'ont permis de participer à l'élaboration de nombreux projets tant physique (gestion de magasin, d'employés et de stock) que dématérialisé (création web, développement de stratégie de communication)



Mes compétences :

Site web de contenu

Réseaux sociaux

Site internet

Stratégie de communication

Graphisme et communication

Référencement

Stratégie web