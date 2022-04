Didier HEURTIER

Bonjour,



De formation commerciale et managériale, j'ai mené mes missions nationales dans le domaine de la presse et de la publicité. Aujourd'hui, j'ai vendu mon entreprise et une activité proche de l'une de mes passions, la moto.



J'ai créé, développé, géré et vendu l'entreprise de trajet rapide à moto TrèZ à l'heure, desservant la région PACA.

Le 30 mars 2010, TrèZ à l’heure a reçu le 1er prix 2010 de la création d’entreprise décerné par Accede Provence et EUROMED MANAGEMENT KEDGE.

En octobre 2010, j'ai acquis le principal concurrent Aix'Press Moto et intégré cette entreprise à TrèZ à l'heure.

Janvier 2011, deux nouvelles agences TrèZ à l'heure sur Marseille dont celle du centre ville Vieux port.

Le 1er juin 2011, TrèZ à l'heure reçoit le 1er Prix de création d'entreprise catégorie services au concours TALENTS du BGE.

Cette entreprise a enregistré une croissance constante à deux chiffres sur les 5 années, la première étant de trois chiffres.

Depuis janvier 2015, si vous désirez pratiquer ce métier vous devez impérativement passer par une formation, c'est OBLIGATOIRE. Seul problème, à ce jour, avril 2017, aucun centre de formation, de programme ou de formateur, l'état fait en sorte de bloquer ce dossier, peut-être un lien entre le gouvernement encore en place et une très grosse entreprise de taxi Parisienne....qui sait!

De quoi freiner un développement assuré, quel gâchis!



Désormais cette entreprise est vendue, nouvelle mission commerciale et communication depuis le lundi 13 février 2017.



Mes compétences :

Transport

Moto

Transport de personnes