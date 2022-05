Raphaël LORENZ

Dynamique, rigoureux et organisé, mes expériences en société de gestion ainsi qu'en banque d'investissement m'ont permis d'acquérir de nombreuses aptitudes techniques et professionnelles dans le domaine de la finance de marché.



Passionné par les marchés financiers , les différentes techniques d'investissements, la gestion de portefeuille mais surtout par l'univers des hedge funds.



Capable de m'adapter à divers environnements et spécialisé dans plusieurs domaines, je souhaite continuellement relever de nouveaux défis.



Mes compétences :

Gestion de portefeuille

Marchés financiers et boursiers

Analyse financière

Trésorerie

Visual basic

Hedge funds

Bloomberg

Gestion de risques

Finance de marché

rigoureux

capacité d'adaptation

organisé

dynamique