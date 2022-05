Raphael LOUBATON

Ingénieur en production, j'ai parfait mon parcours par une spécialisaton en commerce internationnal.

Voila mes actions et mes compétences aujourd'hui :

Gérer des partenariats industriels

Piloter des projets d’ingénierie

Négocier des contrats techniques et commerciaux

Prospecter et vendre

Evoluer dans un contexte multiculturel

Dimensionner des solutions techniques

Coordonner des transferts de technologies





Mes compétences :

Fidéliser des comptes-clès indus et disrtibution

Valoriser une offre marketing et produit

Dimmensionner des solutions techniques

Gérer des partenariats industriels

Evoluer dans un contexte multiculturel

Coordonner des trensferts de technologies

Piloter des projets d'ingénieurie

Développer un portefeuille grand compte

Négocier des contrats techniques et commerciaux

Négocier la vente de produits techniques

Prospecter de nouveaux clients

Gerer un reseau de distributeurs