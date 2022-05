Raphael LUCAS DE BAR

ADEVIM est un groupe immobilier multi-services qui intervient dans les différents métiers de l'immobilier en Aquitaine au travers de ses filiales :



- AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT : Promotion immobiliere de logements et locaux tertiaires dans l'agglomeration bordelaise, sur le bassin d'Arcachon et le Pays Basque.



- VACHER ENTREPRISE & COMMERCE : Conseil en Immobilier d'entreprise (Transaction / Implantation d'entreprise / montage de projets / Cession de murs et fonds de commerces, ....)



- AGENCE VACHER : Conseil en Immobilier d'habitation (transaction / locations) à Bordeaux et Andernos les bains.



- CASSEGRAIN IMMOBILIER : Conseil en Immobilier d'habitation (transaction /location) a Arcachon.



- VACHER GESTION : Administration de biens (Habitation et tertiaire).



- ADEVIM EXPERTISE : Expertise Immobilière et foncière pour le compte d'institutionnels, foncieres, grands groupes, ...



- FONCIERE OCEANE : Investissement en murs de boutique et locaux tertiaires



- AQUIPIERRE PATRIMOINE : Renovations et operations de type marchand de biens sur immeubles anciens a Bordeaux



Siege social et agence de Bordeaux

40 cours de l'Intendance 33000 Bordeaux - Tél : 05 56 81 66 30 - rlb@adevim.com

Arcachon : 90 cours Lamarque

Andernos : 121bd de la Republique



www.adevim.com

www.aquipierre.com



