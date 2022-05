Raphaël MAÎTRE

Mes compétences s'étendent du pré breeding (montage et pilotage de projets amont en R&D avec des partenaires publiques et privés, introduction de nouveaux caractères) jusqu'à la production de semences pour les réseaux d'essai (conduite des porte-graines pour la synchronisation des parents) en passant par la création variétale en elle-même (gestion de pools génétiques, élaboration de plans de croisements, screening en conditions réelles de production)

Expérience à l'étranger (Université de Cornell aux USA). Bon niveau en anglais courant et technique (niveau TOEIC 755 puis formation par téléphone avec Izidia). Allemand à réactiver (ZMP en 2004)



Mes compétences :

Création

Création variétale

Ingénieur

Semences