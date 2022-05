Raphaël MARIN

Après avoir travaillé 3 ans au sein d'un cabinet de conseil en actuariat, j’ai décidé de faire un tour du monde pendant un an afin de vivre une expérience personnelle unique. Mon voyage terminé et de retour sur le marché de l’actuariat, voici un aperçu de mon expérience professionnelle :



Domaines d'intervention : Engagements sociaux, retraite collective et individuelle, dépendance, analyse financière, formation actuarielle, opération de communication.



Compétences actuarielles : Audit des comptes, suivi et pilotage de contrats d'assurance, engagements retraite, évaluations de passifs sociaux en normes IAS 19, analyse de portefeuille, réalisation de reporting financier et pilotage d’un régime dépendance.





Mes compétences :

Protection sociale

Engagements sociaux