Raphael MARQUE

Suite à mon stage de fin d'étude effectué au sein du cabinet J2C, spécialisé dans le secteur sanitaire, social et médico-social, en tant que Consultant/Formateur stagiaire, j'ai obtenu mon diplôme de Psychologue du Travail et des Organisations à l'université de Tours.



Je souhaite à présent poursuivre ma carrière dans ce secteur d'activité. Proches des valeurs qui y sont véhiculées, l'action sociale est emprunte de sens, pour moi et pour mon travail.



J'ai pour ambition de multiplier les expériences tant dans la formation, l'évaluation que dans le conseil pour les ESSMS. Pour ainsi, acquérir des compétences fortes et les mettre au services de ces structures, pour les professionnels, les usagers ainsi que leurs familles.





Domaines de Compétences :



- Formation : Conception, animation et ingénierie de formation (méthodologie de Kolb) sur diverses thématiques : préparation à la retraite, travail en équipe pour les aides à domicile, gestion des conflits, RPS-santé au travail-prévention, accueillants familiaux, entretien annuel, gestion du temps...



- Conseil : Évaluation interne et externe, diagnostic organisationnel (outil SWOT), interventions RPS (rédaction du Document Unique, entretien et méthode du Focus Group)



- Animation de groupe : Pilotage groupe de travail, Photolangage, Analyse Transactionnelle, Groupe de parole



- Recrutement : Analyse du besoin, définition du poste, rédaction de l'annonce, évaluation des candidatures, conduite d'entretien, passation de tests, assessment center, aide à la prise de décision



Mes compétences :

