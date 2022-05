Raphael MATHIEU

21 ans au service de l'état dont la moitié au service du recrutement de l'armée de l'air m'ont permis de développer plusieurs notions relatives à la sélection et au recrutement de collaborateurs (testing, sourcing, prospection terrain, analyse, audit,...).

Sportif , enjoué et dynamique, je suis toujours en recherche de nouveaux objectifs, et peux étudier des propositions différentes de mon parcours, quel que soit l'environnement, si le challenge est exaltant.



Mes compétences :

Adaptabilité

Mobilité

Sourcing

Rigueur

E-sourcing

Visual Basic for Applications

Autonomie professionnelle