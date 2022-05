Raphaël MAZOT

Ingénieur en réseaux informatiques, mon poste consiste à mener à bien les projets techniques qui me sont confiés:

- Installer et déployer un réseau LAN (de technologie Cisco, Avaya, Nortel, HP, H3C)

- Installer et gérer un système téléphonique IP d'entreprise (Cisco - Aastra)

- Mettre en place, améliorer la sécurité d'un système informatique (firewall, proxy, filtrage d'URL, ...)

- Installer des solutions de virtualisation de serveurs (VmWare)

- Conseiller un client dans le cadre d'une optimisation d'architecture via des audits réseau ou sécurité.

Je suis également en charge de la gestion des projets qui me sont confiés (planning, coordination avec opérateurs et sous traitants) ainsi que de la maintenance des solutions installées.

Je suis certifié HP Master ASE Networking (2013), HP Master ASE FlexNetwork Solutions (2015), Cisco CCNP Routing Switching (2015) et Netasq Expert (2013).



Mes compétences :

LAN AVAYA

LAN et WIFI HP

LAN CISCO

LAN HUAWEI

NETASQ

FORTIGATE