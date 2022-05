Raphaël MENEBOO

• 20 ans d’expérience en Management des Ventes et Marketing dans l’industrie pharmaceutique,

Business Ville et Hôpital

• Capacité à emmener les équipes vers le succès grâce au partage d’une vision pragmatique,

une coordination documentée des ressources et une passion pour le développement des Hommes

• Stratégies innovantes de lancement et de repositionnement

• Faculté à s’adapter à de nouveaux environnements scientifiques (expert en cardio et respi)

• Convaincu que le Client est la première source d’inspiration

Bilingue français - anglais

Mobilité géographique (France & International)



View my full profile on Linked'In at http://www.linkedin.com/profile/view?id=829086&trk=tab_pro



Mes compétences :

Ventes

Marketing