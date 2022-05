Raphaël MIGNARD

Mes compétences :

X25

VPN

VMware

Tcl/Tk

SNMP

Personal Home Page

Oracle PL/SQL

OSPF (Open Shortest Path First)

OSI

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows

Microsoft Access

MPLS (MultiProtocol Label Switching)

MAN

Linux Debian

Linux

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > LAN

JavaScript

Java

IPSec

HTTP

HTML

HP OpenView

GSM

Ethernet

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Chiffrement PGP

C++

C Programming Language

Protocole TCP/IP

Centreon et Nagios

ATM

HPOV

Routage IP

WhatsUp Gold

VMware ESX

SSL