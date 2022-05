Raphaël MILLIER

Aujourd'hui : DEZIGNER-COM / USBCENTRALE

Agence de communication / grossiste en produits électroniques personnalisés / cadeaux d'entreprises, conception et fabrication de coque Smartphones personnalisées, fabrication de cadeaux et trophées en verre avec gravure au laser en 2D 3D, trophées et produits en plexi avec inclusion.

Associé - Direction marketing

www.usbcentrale.com

www.dezigner-com.com

www.gravure2d3d.com

www.ohrus.com (vente de ligne de cadeaux originaux personnalisés)



2001/2005 INTERPLAST MONACO.

Fabrication et distribution de canalisations pour le bâtiment, la piscine et les travaux publics.



Poste : Responsable Marketing/Merchandising



Fonction :

Marketing : Élaboration du plan Marketing (produit, prix, communication, distribution). Mise en place de la politique de communication (publicités,opérations promotionnelles...).

Merchandising : Conception de plan d’implantation de linéaire de magasin.





1998/2001 INTERPLAST MONACO / Chef de Secteur



Gestion de 14 départements (Nord - Normandie - Nord Est - Région Parisienne).Gestion d’un portefeuille de client (grande distribution du bâtiment, négoces généralistes et spécialisés (CA par an 2 millions d’Euros). Suivi administratif et financier des clients. Conseil.





1996/1997 INTER OUTRE MER. Distribution de grandes marques de parfumerie sur l’Afrique et les îles de l’Océan Pacifique.



Responsable de zone export. Responsable des marques Lapidus, Balenciaga, Bourjois, Chevignon, Sherrer pour les pays anglophones d’Afrique de l’Est. Prospection, négociation, contrôle de l’application des règles de merchandising des grandes marques dans les Duty Free Shop. Tournées fréquentes en Afrique.



Mes compétences :

Marketing

Signalétique

Objets publicitaires

Communication

Publicité

Conseil