Raphaël MOISAN

Étant en Licence 3 - Management des Opérations, j’ai décidé de faire mon alternance chez MMP Premium à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Cette entreprise est spécialisée dans le packaging pour les industries alimentaires et les industries cosmétiques. Concernant mes missions :



- Regroupement des OFs pour réduire les gaspillages (temps de calage et le nombre feuilles de calage en Offset)

- Gestion de la demande client : Analyse des grilles de besoins client et du planning en matière de livraisons

- Nouveau dépôt physique : Participation au paramétrage et mise en place de l’organisation

- Mise en place d'un 5S sur poste de travail

- Amélioration de la sécurité afin de prévenir les accidents et dans l’exécution des tâches de travail.



Suite à cette Licence, je compte poursuivre en Master GPLA, Gestion de Production Logistique Achats.