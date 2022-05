Raphael MORA

Situé au Puy-en-Velay, au coeur de la Haute-Loire, je réalise des projets divers afin de répondre au mieux à vos attentes.



De la création de site internet à la personalisation de blog, l'adaptation de charte graphique et le développement web, je propose de vous aider et vous conseiller afin de trouver la solution la mieux adaptée à votre projet.



Si vous avez un projet, n'hésitez pas à me contacter afin d'en débattre.



Mes compétences :

Drupal

JQuery

SQL

Flash

JavaScript

HTML5

CSS3

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

CakePHP

PHP 5

Adobe Illustrator

Symphony