Raphael MOULIN

Je suis actuellement élève-ingénieur en dernière année à l'Ecole Centrale de Lyon.

Tout au long de mon parcours, je me suis intéressé aux technologies informatiques et notamment aux technologies web qui représentent pour moi des possibilités infinies.

C'est dans ce cadre que je me suis souvent confronté à des objectifs délicats mais innovants et qui ont souvent fait l'objet de travail en équipe.

J'ai en effet eu l'occasion de mener à bien des projets de groupe, mais aussi de les manager notamment au cours des mes activités associatives à l'école Centrale de Lyon. Ces moments m'ont apportés une expérience inoubliable et particulièrement enrichissante.



Mes compétences :

Informatique

Mathématiques

Architecture réseau Internet

Java

Réseaux / VLAN

JavaScript

eCommerce

UNIX

Symfony

SQL

REST

OSGi

HTML5

CSS3

Prise de parole

Gestion des connaissances

Management

Gestion de projet

Travail en équipe