Raphael MYANT

Parisien d'origine, je suis rentré à l'ESC La Rochelle après deux années à l'IUT de Sceaux. Durant mes études en école de commerce, j'ai travaillé un an en Allemagne chez Rasch Metalle à Bielefeld et j'ai également participé à un programme d'échanges de 6 mois à la Fachhoschule de Munich. Mes études se sont terminées par un stage chez Faurecia en Grande Bretagne, entreprise dans laquelle je suis maintenant depuis 8 ans et où j'ai occupé différents postes au sein du département Achats.



Mes compétences :

Négociation

Achats

Automobile

Logistique

Management

Sourcing