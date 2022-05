Raphaël NANNI

De formation supérieure en informatique de gestion, mes compétences couvrent à la fois des domaines techniques tels que le développement pur (frontend essentiellement mais aussi en environnement LAMP) et l'administration système, mais aussi la gestion de projet web et le webdesign orienté IHM.



Mes valeurs sont celles du monde open source et du respect des standards libres et ouverts.



J'aime travailler en équipe au moyen d'outils collaboratifs performants et de méthodologies efficaces, mais sais aussi travailler en totale autonomie lorsque cela est nécessaire.



D'un naturel ouvert et communiquant, je place les relations humaines au centre de mon travail et ne conçoit la réussite de mes projets que lorsqu'ils sont menés dans une optique d'échange et de totale collaboration.



Mes compétences :

Javascript

Webdesign

Développement

Scrum

Xhtml

Mac

Linux

Intégration

Jquery

Open source

Mobile

PHP