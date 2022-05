Raphaël NAVARRO

Après plus de 10 ans d’expériences dans le monde du pré-presse et du multimédia, de la création de charte graphique au site Internet, je me suis lancé dans le monde du e-commerce de la MODE haute gamme qui m’ont permis d’avoir une grande flexibilité dans le changement et la diversité de travail que ce soit du pré-presse au multimédia.



Mes compétences :

Web design

Adobe Photoshop

Graphisme

Adobe Illustrator

Adobe InDesign CS5

CMS open source

E-commerce

Infographie

Magento

PAO