Raphael NETO

Je travail depuis 2007 au sein de l' armée de terre et depuis peu de temps je me tourne vers les entreprises qui se créer ainsi que leurs évolution , leur façon de s adapter aux tendance pour répondre a la demande des consommateurs et je me pose aujourd’hui une question , celle de savoir de quelle façon pouvons nous au sein d une équipe trouver ou se faire une place dans le marché et durer dans le temps .



Je suis sur ce site afin de me faire connaitre et de trouver l' intérêt et l' avantage de quelqu un à fournir a l entreprise une personne qui n a pas d expérience professionnelle dans le commerce ou dans tout autre domaine mais qui à l envie d apprendre et surtout de faire avancer un projet , un objectif .



Je suis également ouvert a toutes propositions n' hésitez pas à poser vos questions , je vous laisse découvrir les autres informations me concernant ci-dessous . Bonne visite à tous et à toutes . Raphaël Neto



Mes compétences :

Cuisine

Combattif

Electrotechnique

Techniques de vente

Automobile