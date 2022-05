Raphael NITH

Ayant acquis des expériences significatives en tant que Manager des opérations, des ventes et du marketing terrain dans différents domaines tels que les produits de luxe, le high-tech, le petit et le gros l'électroménager, l'agroalimentaire, dans grande distribution et l'événementiel. Cela vous montre ma facilité d'adaptation et mes capacités à manager des femmes et des hommes de différents horizons.



En tant que responsable opérationnel des ventes ou marketing terrain et cherche à contribuer sans retenue à l'effort général pour l'entreprise. Et donner à mes équipes les outils et l'attitude pour faire partie ces femmes et ces hommes qui font l'honneur de leur métier.



Mon point fort se trouve dans ma facilité à comprendre rapidement les mécaniques et proposer des solutions adaptés. Et surtout un leadership naturel pour coacher et faire évolué les équipes avec des bonnes pratiques, une écoute attentive des clients pour développer des outils d'aide à la vente optimisés.



Pédagogue de nature, on me décrit souvent comme un leader réactif, fédérateur et exemplaire, ces qualités m'ont toujours permis d'aller au-delà des objectifs qui me sont fixés et de "trans-former" les équipes de sorte à ce qu'ils soient moteurs de l'entreprise et de véritable "auto-challenger". Prendre du plaisir à être professionnel.



Entrepreneur et autodidacte, je suis à l'aise lorsqu'il faut prendre des initiatives pour répondre aux impondérables et appliquer des stratégies pour garantir la satisfaction et la confiance des clients et celle de ma direction.



Je tiens à vous remercier de m'avoir accordé votre attention sur mon parcours, dans l'attente de devenir prochainement votre partenaire.



Mes compétences :

Management

Business development

Recrutement

Formation

Vente

Direction commerciale

Marketing opérationnel

Marketing

Coaching d'équipe